Il sindaco Fiordelmondo alla manifestazione sei sindacati. L'attacco di Confindustria: «Non avrebbe dovuto partecipare»

JESI - Il presidente di Confindustria Ancona, Pierluigi Bocchini ed il presidente del Comitato Territoriale della Vallesina, Veruska Anacleti hanno espresso il loro rammarico nell’apprendere della partecipazione del sindaco Lorenzo Fiordelmondo alla manifestazione sindacale organizzata a Jesi dalla CGIL ed alla UIL.

«Confindustria Ancona - si legge in una nota - ritiene che sarebbe opportuno che il Sindaco, quale massimo rappresentante delle istituzioni cittadine, si astenesse dal partecipare a manifestazioni aventi una chiara ed esplicita connotazione politica ed espressione di una sola parte sociale. Come ha giustamente sottolineato il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi, “in una diatriba tra una parte del sindacato e il governo chi viene penalizzato è il mondo del lavoro e delle imprese”. Coerentemente con quanto sopra, Confindustria Ancona crede pertanto opportuno ritirare la propria rappresentanza dalla Consulta delle attività produttive, l’occupazione e il lavoro organizzata dall’attuale Amministrazione comunale in attesa di chiarimenti in merito agli odierni accadimenti»..

La replica del Partito democratico

"Il Partito Democratico delle Marche, la Federazione provinciale PD Ancona e il Circolo PD Jesi, esprimono piena solidarietà al Sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, destinatario di una missiva dal tono inaccettabile da parte del presidente di Confindustria Ancona, Bocchini. Con questa lettera l’associazione degli industriali, si discosta nettamente dal proprio mandato statutario. Nessuno può permettersi di attaccare un Sindaco che si schiera dalla parte dei lavoratori in una manifestazione legittima e, a nostro avviso, sacrosanta. La Costituzione italiana, nel suo primo articolo, sottolinea che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e i Sindaci devono essere al fianco dei lavoratori. Ricordiamo che il presidente Acquaroli partecipò, non più di due anni fa, alla grande manifestazione per la Caterpillar a Jesi, prendendo anche la parola sul palco, senza però suscitare alcuna critica. La protesta di ieri, che ha visto la partecipazione legittima anche di altri Sindaci, era contro la Finanziaria del governo Meloni, definita come deficitaria e carente di misure a favore del lavoro. Auspichiamo che tale operazione maldestra venga condannata sia dai vertici nazionali di Confindustria che dalla loro base marchigiana".