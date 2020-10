L'aumento dei contagi preoccupa la Fiom, appello alla Prefettura: «Screening di massa»

La Fiom di Ancona ritiene fondamentale continuare a mettere in campo tutte le azioni per il contenimento del virus Covid 19, soprattutto in questa fase dove la curva dei contagi sta tornando a risalire in maniera preoccupante. Nel mese di marzo ci siamo mobilitati, troppo spesso da soli, fino ad arrivare allo sciopero generale del territorio di Ancona e la contrattazione fatta dalle RSU/RLS è stata poi ripresa nei protocolli nazionali, ulteriormente migliorata in quelli aziendali ed oggi permettono alle imprese di gestire casi di corona virus senza dover essere costretti a chiudere fabbriche ed uffici.

«Avevamo ragione nell'affermare che serviva uno sforzo maggiore» dicono della Fiom di Ancona, che considera fondamentale continuare ad investire sulla prevenzione e sul contenimento. "In AristonThermoGroup ed Electrolux si è giunti alla condivisione di azioni di monitoraggio con l'effettuazione di test e tamponi su tutti i dipendenti, su base volontaria e garantendo il rispetti della privacy delle persone e questo deve diventare paradigma. È arrivato il momento che tutte le aziende del territorio dalla cantieristica all'elettrodomestico, passando per l'automotive, tutti i comparti e tutte le filiere, si facciano carico di uno screening di massa della collettività metalmeccanica, per avere una fotografia precisa e puntuale, meglio ancora se periodica. Prevenzione e monitoraggio siano considerati un investimento, produttivo e sociale e non un costo: dopo la valanga di denaro pubblico che è già stato utilizzato e che sarà a disposizione delle imprese, soprattutto dalle aziende pubblche e dalle Multinazionali in riorganizzazione, una parte sia restituito alle persone che hanno contribuito a tenere in piedi il Paese, anche in questa forma. La Fiom di Ancona, già nel mese di marzo, denunciava utilizzi impropri della Cico covid: chiediamo alla Prefettura una fase di controlli su tutto il territorio, ancora più stringente, sia sull'applicazione dei protocolli che sull'utilizzo del denaro pubblico, attivando un tavolo di confronto e coordinamento con tutti gli enti ispettivi".