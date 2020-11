Metalmeccanici annunciano lo sciopero: più diritti in tempo di emergenza

Continua la mobilitazione metalmeccanica con lo sciopero organizzato dalle sedi provinciali di Fim, Fiom e Uilm prevsito per il 5 novembre dalle 10,00 davanti alla sede di Confindustria in via Pietro FIlonzi. «Approfittando della crisi sanitaria - si legge nei comunicati diramati in questi giorni delle federazioni - si sta cercando di mettere sotto attacco il contratto nazionale. Continua dunque la mobilitazione con le aziende scese in lotta, tra cui Electrolux di Cerreto d'Esi e la AMC Ghergo Group, la Divisione Thermowatt dell'Ariston».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In seguito allo strappo con Federmeccanica, le Federazioni rivendicano attraverso lo sciopero: «Difesa dell'occupazione e rilancio dell'industria, tutela della salute, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, stabilizzazione dell'occupazione e battaglia alla precarietà e infine aumento del salario».