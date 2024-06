Uccise 23enne col fucile da sub, andrà a processo. Al giudice: «Non sono un talebano che ammazza le persone»

ANCONA - Andrà a processo per omicidio volontario aggravato Fatah Melloul, 28 anni, l’algerino accusato di aver ucciso un 23enne albanese, Klajdi Bitri, con un fucile da sub a Sirolo. Il delitto risale al 27 agosto scorso, in via Cilea. Tra i due c’era stata una discussione per questioni stradali. Si era creato un ingorgo e dopo vari insulti il 28enne era tornato all’auto per prendere la fiocina e puntarla contro il giovane che era rimasto ferito al petto. L’albabese morì pochi minuti dopo. L’algerino era già risalito in auto e se ne era andato. Fu arrestato prima di cena, a Falconara, dai carabinieri, di ritorno dalla pesca. A rinviarlo a giudizio, oggi, è stato il giudice Alberto Pallucchini al termine dell’udienza preliminare.

L’imputato, prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee: «Non sono un talebano che ammazzo le persone. Non mi sono reso conto. È stato un incidente». Il processo si aprirà in Corte di Assise il prossimo 25 ottobre. Melloul è difeso dall’avvocato Davide Mengarelli. Parte civile con l’avvocato Marina Magistrelli il fratello della vittima. L’imputato, che oggi era in tribunale, portato dalla polizia penitenziaria, è in carcere dal giorno del delitto. Dopo l’arresto aveva detto di non essersi reso conto di aver ucciso il giovane.