Adesca ragazze fingendosi poliziotto, poi scatta il ricatto hard: arrestato

ANCONA- Si è spacciato poliziotto per adescare ragazze, alla fine è stato arrestato dai Carabinieri, quelli veri. E’ stata disposta, infatti, dai Carabinieri di Ancona, sotto la Tenenza di Falconara Marittima, la detenzione domiciliare (l’ordinanza è stata emessa dal tribunale di Perugia) a carico di un 56enne pregiudicato originario di Falconara Marittima. L’uomo dovrà rimanere tra le mura di casa per 10 mesi e 27 giorni.

L’accusa è legata ad una serie di reati commessi nel 2014. Il 56enne adescava le ragazze qualificandosi come poliziotto e, per essere ancora più credibile, mostrava un distintivo. Una volta conquistate, organizzava delle uscite e, dopo qualche giorno, chiedeva loro qualche foto “compromettente”. Riuscito nel suo intento, passava alla fase successiva: minacciava le vittime di diffondere le foto qualora non gli avessero dato dei soldi. Alla fine delle indagini è stato acclarato che il distintivo che utilizzava era falso e, ovviamente, è stato sequestrato.