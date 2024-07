Telefonavano alle vittime per presunti bancomat clonati e inventando incidenti gravi: denunciati due truffatori "in trasferta"

ANCONA – Sono stati trovati a bordo di un’autovettura, in zona Le Grazie, da dove stavano cercando di truffare alcune persone con il solito sistema della telefonata effettuata spacciandosi per carabinieri ed allarmando le vittime, inventando incidenti o problemi bancari. Forse allo scopo di far lasciare loro l’abitazione per poi introdursi all’interno in loro assenza, o forse per offrire aiuto in cambio di soldi per sistemare in fretta la questione. Due giovani di 20 e 24 anni sono così stati denunciati, dopo aver confermato che la loro presenza in zona era legata all’intenzione di adescare persone per poterle raggirare: dovranno rispondere dell’accusa di truffa in concorso.

Tutto nasce dalla segnalazione di una donna al 112, che ha raccontato di aver ricevuto poco prima una chiamata da parte di un uomo che si presentava come "maresciallo dei Carabinieri" e l’aveva invitata a portarsi presso la stazione dei Carabinieri dicendole che il suo bancomat era stato clonato, ribadendo le stesse cose al figlio che si trovava accanto a lei in casa. Così la donna e suo figlio, insospettiti, decidevano di contattare immediatamente il 112 e di non lasciare la loro abitazione. L'operatore della Polizia a telefono con loro li ha tranquillizzati effettuando una verifica presso la Caserma indicata, informandoli del fatto che nessun Carabiniere li stava attendendo facendo venire così a galla il tentativo di raggiro.

Nel frattempo un'altra potenziale vittima di truffa aveva contattato il numero unico di emergenza riferendo di essere stata contattata poco prima da un sedicente maresciallo dei Carabinieri che le doveva comunicare una brutta notizia, ovvero che una sua parente aveva investito una bambina successivamente deceduta dopo l’incidente. Anche in questo caso l'operatore al telefono ha tranquillizzato la donna invitandola a non uscire di casa né ad aprire la porta a nessuno, mentre il truffatore continuava a chiamarla al suo telefono fisso, anche in questo caso chiedendo se fosse sola in casa.

Grazie al fatto che entrambe le potenziali vittime avevano contattato il 112 ed erano rimaste al telefono con la Polizia, le volanti sono riuscite a rintracciare nella zona un'autovettura sospetta, con a bordo un uomo ed una donna, entrambi italiani di 20 e 24 anni. Il loro atteggiamento sembrato sospetto, ha spinto le forze dell’ordine ad accompagnarli in Questura, dove i due giovani, ormai scoperti nel loro tentativo di truffare le due donne, hanno confermato che si trovavano ad Ancona per tentare di mettere in atto delle truffe. Oltre alla denuncia, il Questore ha notificato ai due anche il Foglio di Via Obbligatorio con il quale ha ordinato loro di lasciare immediatamente il territorio del Comune di Ancona e di non farvi rientro per i prossimi quattro anni.