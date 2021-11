Finta concessionaria di auto usate, è una truffa: denunciati due uomini

Avevano realizzato una vetrina online perfetta, con tanto di foto e contatti telefonici. Peccato fosse una concessionaria d'auto fantasma. Denunciati dai carabinieri di Fabriano due uomini di 23 e 50 anni nati e residenti in Sicilia. L'accusa è di truffa aggravata in concorso.

A cadere nella trappola era stato un 28enne romano in cerca di un'auto usata da comprare. Navigando un po' sul web si era imbattuto in questa concessionaria che riportava indirizzo di una via nel paese marchigiano e il numero di telefono dei due falsi venditori. Il ragazzo aveva deciso di acquistare una delle auto e, dopo una trattativa, aveva versato 500 euro di caparra. Alcuni giorni dopo, però, dalla Capitale aveva raggiunto Fabriano per concludere l'affare scoprendo non solo che dei due uomini si erano perse le tracce, ma che anche all'indirizzo fisico indicato non c'era alcuna concessionaria. Così la vittima si è rivolta subito ai carabinieri di Fabriano per sporgere denuncia. Dopo lunghe indagini informatiche i militari hanno denunciano i due truffatori.