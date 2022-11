Si spaccia per la colf del vicino, con una scusa entra in casa dell’anziana: le ruba soldi e oro

ANCONA - Si è spacciata per la colf dell’inquilino del piano di sopra e ha chiesto all’anziana di poter entrare nell’appartamento per recuperare un oggetto caduto dal piano superiore sul suo balcone. In realtà era una ladra, che ieri è riuscita a portare via 1000 euro in contanti, oltre a due anelli e un orologio d’oro.

Una volta arrivate sul balcone, la signora aveva iniziato a cercare il fantomatico oggetto mentre la ragazza si stava intrattenendo al telefono con una persona. Dopo un’accurata ma vana ricerca di alcuni minuti la signora aveva riferito alla ragazza di non aver trovato alcun oggetto ipotizzando che la cosa da recuperare si potesse trovare al piano inferiore al suo. A quel punto la ragazza aveva chiesto gentilmente la cortesia di sporgersi dalla finestra per controllare se l’oggetto da recuperare fosse caduto effettivamente al piano di sotto, spiegando di essere incinta e quindi impossibilitata a compiere lei stessa il gesto. L’anziana ha acconsentito, e mentre stava guardando giù la ragazza si è allontanata. I cassetti della camera da letto erano aperti e mancavano i soldi, ma qualcosa non tornava: la ragazza non si era mai mossa dalla cucina e si è fatta strada l’ipotesi di una complice. L’anziana ha chiesto chiarimenti all’inquilino del piano di sopra, il quale ha negato di aver mai assunto una colf. Sul caso sta indagando la Divisione Anticrimine della Polizia di Stato.