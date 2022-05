Ubriaco, spacca gli specchietti della auto in sosta: il vandalo è uno studente

ANCONA - Ubriaco e a torso nudo rompe gli specchietti delle auto parcheggiate. Le volanti sono intervenute questa mattina poco dopo le 4 del mattino in via XXIX Settembre dopo che al Nue 112 erano arrivate le chiamate dei residenti per segnalare la presenza di un ragazzo che stava danneggiando le auto in sosta prendendole a calci.

Arrivato sul luogo delle segnalazioni, i poliziotti hanno rintracciato un gruppetto di tre ragazzi tra cui proprio il ventenne senza maglietta che era completamente ubriaco e su di giri. Tutti e tre stati quindi portati in questura e identificati. Sono studenti universitari residenti ad Ancona per motivi di studio. Il ragazzo responsabile del vandalismo è stato denunciato per danneggiamento aggravato e multato per ubriachezza molesta.