«Vedo un uomo steso nel letto da due giorni»: ma dentro casa non c'è nessuno

ANCONA - «C'è un uomo steso da due giorni: lo vedo dalla finestra, correte». Così una signora ha chiamato preoccupata il Nue 112 per lanciare l'allarme sottolineando che vedeva i piedi sbucare dal letto.

Così è scattato l'allarme in via Marini. Non rispondendo nessuno al citofono dell'appartamento in questione si è proceduto a forzare la settatura. Quando sul posto sono accorsi i volontari della Croce Gialla di Ancona, insieme ai vigili del fuoco intervenuti per aprire il portone, non hanno trovato nessuno all'interno. Dunque la donna aveva preso evidentemente un abbaglio e la vicenda che si è conclusa per fortuna con un falso allarme.