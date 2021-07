Recupero ex Cascamificio e riqualificazione Porta Valle, milioni in arrivo per il Comune di Jesi

Pioggia di milioni su Jesi e su altri tre Comuni della Vallesina che si sono uniti in un progetto premiato dal Ministero per le Infrastrutture associati nel bando dedicato alla riqualificazione dei centri urbani, alla residenza sociale e all’inclusione. Quindici milioni cash, di cui oltre la metà destinati alla città leoncella e gli altri suddivisi tra Maiolati Spontini (quasi 5 milioni), Monte Roberto e Castelbellino per una visione d’insieme di fondovalle che unisce i vari territori.

Il progetto punta a valorizzare l’area di Porta Valle coinvolgendo i quartieri di San Giuseppe e del Prato e due edifici strategici come l’ex Cascamificio e il complesso San Martino di Corso Matteotti. Nel dettaglio il progetto prevede la fetta maggiore destinata al recupero e alla piena valorizzazione dell’ex Cascamificio (oltre 5 milioni, di cui 3,8 finanziati dal bando), ai fini residenziali e per attività socio-culturali. Un intervento pubblico-privato, con l’edificio acquistato all’asta dalla Fondazione Pergolesi Spontini (da cui il residuale 1,2 milioni di investimento), cedendo poi una parte ai fini residenziali al Comune e gestendo gli altri spazi per la cultura (teatro, sale prova, laboratori), attività di artigianato legato al teatro (laboratori di scenografia, sartoria teatrale), spazi per servizi di prossimità, attività sociali per l’inclusione, la lotta al disagio giovanile. Entra in gioco anche la realizzazione di una nuova connessione al centro storico grazie alla riqualificazione, sempre ai fini residenziali e socio-culturali, del complesso San Martino, nel pieno centro storico per altri 3,5 milioni.

Il progetto premia poi la rigenerazione del centro di Moie di Maiolati Spontini con la riconversione dell’area delle ex scuole per nuovi alloggi sociali di qualità, alloggi per utenze particolari e spazi per servizi sociali, la riqualificazione del quartiere Erap adiacente, e della piazza e dello spazio del mercato settimanale (2,7 milioni), fino al recupero di un’area produttiva dismessa per residenze e spazi commerciali (altri 2 milioni). Nel Comune di Monte Roberto si realizzerà un intervento di riqualificazione dell’abitato di Pianello Vallesina con realizzazione di alcuni alloggi in un edificio di proprietà comunale sito nella piazza della frazione e si valorizzerà il polo turistico-culturale di Villa Salvati con un percorso ciclo-pedonale, con attraversamento fluviale (840 mila euro complessive). Per Castelbellino previsti 600 mila euro per un’area di servizio polifunzionale. Altre risorse sono destinati alla mobilità sostenibile del distretto: in particolare una nuova fermata ferroviaria a Moie (oltre un milione) e la riqualificazione di quella di Pantiere (60 mila euro), l’installazione di sei stazione di bike-sharing lungo l’asse (di cui due a Jesi) e un nuovo percorso ciclopedonale tra le ville e i vigneti nel tratto tra Jesi e Pantiere.

«Si aggiunge - ha sottolineato al riguardo il sindaco Massimo Bacci - di un ulteriore importante tassello alla riqualificazione della città con interventi importanti su due edifici di grandissimo valore ma da troppi anni in stato di abbandono, unitamente ad una riqualificazione di una parte della città, quella attorno a Porta Valle, che darà un importante valore aggiunto ai due quartieri di riferimento. La fattiva collaborazione con gli altri Comuni conferma che, insieme, si è più forti e si centrano meglio obiettivi strategici con vantaggi per tutti».