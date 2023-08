Incassa soldi pubblici beffando tre banche, denunciato imprenditore

ANCONA - Avrebbe alterato la propria condizione economica per accedere così ad erogazioni di denaro, in ben tre banche, con copertura pubblica. Protagonista un imprenditore che si sarebbe appropriato di 175mila euro. L’uomo è stato denunciato per indebita percezione di erogazioni pubbliche. A scoprirlo sono stati i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, nell’ambito del costante monitoraggio delle imprese che hanno beneficiato di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, in seguito ad una pregressa attività ispettiva di natura fiscale. I baschi verdi hanno condotto mirati approfondimenti sulla posizione di una ditta individuale operante nel settore dei trasporti su strada il cui titolare era stato già denunciato per il reato di occultamento delle scritture contabili per le quali la legge dispone la conservazione obbligatoria.

Dalla conseguente attività di polizia giudiziaria, necessaria per accertare il reale giro d’affari dell’impresa, è emerso come l’imprenditore abbia rappresentato nelle varie istanze di accesso ai benefici una situazione economica, finanziaria e patrimoniale totalmente differente rispetto a quella effettiva tale da trarre in inganno i tre Istituti di Credito destinatari delle richieste di finanziamento e ottenendo di conseguenza, senza alcun titolo, elargizioni assicurate da garanzia pubblica per un ammontare pari ad euro 176.000. Alla luce del contesto sopra delineato, il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’operazione di servizio si inserisce nella più ampia azione condotta dal Corpo a tutela del bilancio nazionale, finalizzata a contrastare l’illecita apprensione di risorse destinate agli investimenti, che frena lo sviluppo del Paese.