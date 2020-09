Guardia di finanza, avvicendamento al vertice della Stazione Navale di Ancona

ANCONA - Il Maggiore Giuseppe Casamassima ha assunto il comando della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona. Sostituisce il Tenente Colonnello Fabrizio Cavallo che, dopo tre anni di intensa attività di servizio, lascia il capoluogo Dorico per assumere il prestigioso incarico di Comandante della Stazione Navale di Manovra di Cagliari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nato a Palermo, sposato con due figli, il Maggiore Giuseppe Casamassima ha intrapreso la carriera militare nel 2005, accedendo ai corsi di formazione quinquennali dell’Accademia della Guardia di Finanza. Laureato in Scienze delle Sicurezza Economica Finanziaria ed in Giurisprudenza ha inoltre conseguito il Master di Secondo Livello in Economia Intelligence Analisi e Gestione. Il percorso professionale ha avuto inizio nel 2010 a Taranto, con l’incarico di Comandante di Unità Navale d’altura. Dal 2014 al 2016 è stato impiegato presso il Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare, che ha la responsabilità operativa del dispositivo di proiezione aeronavale internazionale del Corpo, con l’incarico ultimo di Capo Ufficio Analisi. Nel 2020 ha inoltre prestato servizio per otto mesi all’estero, in qualità di Comandante del Centro di Valona, nell’ambito della missione bilaterale tra il Ministero dell’Interno italiano ed albanese.