Guardia di Finanza, cambio al vertice a Fabriano: il nuovo comandante è Martino Marzocca

FABRIANO - Il Capitano Martino Marzocca assumerà il ruolo di nuovo Comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Fabriano, subentrando al Sottotenente Gennaro Pietroluongo, che si prepara a concludere il servizio attivo nel Corpo. Il Sottotenente Pietroluongo, nel suo triennio di comando a Fabriano, ha guidato numerose e intricate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona, nel campo dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti extra-tributari, concludendo così i suoi 39 anni di servizio con onore nella Guardia di Finanza.

Il neo Comandante, trentenne e originario di Bari, ha frequentato l'Accademia del Corpo dal 2013 al 2018. È laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Giurisprudenza, oltre ad aver conseguito un Master di secondo livello in Diritto Tributario e consulenza d'impresa. Ha già servito in Campania e come Ufficiale Istruttore presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza de L'Aquila.

La Tenenza di Fabriano svolge attività operativa di polizia economico-finanziaria nei confronti di aziende, industriali, commerciali e lavoratori autonomi, non solo a Fabriano ma anche nei Comuni circostanti. Durante la cerimonia di passaggio delle consegne, presieduta dal Comandante Provinciale di Ancona, Gen. B. Carlo Vita, è stato espresso un caloroso ringraziamento al Sottotenente Pietroluongo per il suo servizio e i risultati raggiunti. Il Capitano Marzocca è stato invece augurato per il suo nuovo incarico, che svolgerà insieme al ruolo di Comandante della Compagnia di Falconara Marittima, con l'auspicio di conseguire ulteriori successi brillanti.