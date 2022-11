La Filt Cgil all’attacco sul parcheggio San Martino: «In controtendenza con la linea green europea»

ANCONA - Il problema dei parcheggi continua ad alimentare il dibattito in città. Da una parte commercianti e residenti che chiedono a gran voce la costruzione di nuovi park in centro. Dall’altra la Fllt Cgil che frena e suggerisce di utilizzare le aree limitrofe da connettere con bus navetta. In mezzo il Comune che ha già annunciato l’arrivo del nuovo multipiano in via San Martino. La questione comincia a farsi intricata.

La posizione

Per la Filt Cgil la posizione è netta: «“E’ una scelta in controtendenza rispetto alla linea green, sposata a livello italiano e europeo”, dichiara Luca Polenta, segretario regionale Filt Cgil Marche. Il motivo è semplice. “In un momento come questo – aggiunge il sindacalista -, servono parcheggi all’esterno del centro storico delle città e bus navetta di collegamento tra periferia e centro. Questo per rendere il tutto a misura di famiglia con un ambiente più pulito”. Secondo la Filt, “sarebbe preferibile che, su questi temi, l’amministrazione comunale si confrontasse in misura maggiore con il sindacato e con i lavoratori del settore”. Nella stessa ottica, si colloca la realizzazione della pista ciclabile. Dice Polenta: “Il progetto va studiato e condiviso con il sindacato e le aziende del settore. Altrimenti, si rischia di creare caos e strutture pericolose per la stessa utenza e anche per i lavoratori”. Infine, a proposito di parcheggi e viabilità sicura, la Filt sottolinea che “spesso, le fermate dell’autobus sono occupate da vetture private, che rendono complicata la salita e discesa degli utenti. Inoltre, sarebbero necessarie corsie preferenziali, per evitare che il mezzo pubblico resti incolonnato dietro a vetture private”.