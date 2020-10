Contagio in aula, allarme in una scuola dell'infanzia: scatta la quarantena per i bimbi

Caso di Covid, allarme in una scuola dell’infanzia a Filottrano. Lo hnno fatto sapere la sindaca Lauretta Giulioni e il dirigente scolastico Ivano Dottori, secondo cui alla scuola “Arcobaleno” sabato scorso è stata riscontrata una positività al Coronavirus.

Di conseguenza, gli alunni della seconda sezione sono stati posti tutti in quarantena fino al 5 novembre. Ai genitori degli alunni della quarta sezione è stato chiesto di tenere a casa i propri figli in via precauzionale, anche se loro non sono in quarantena.