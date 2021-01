Filottrano, saturimetro gratuito per le famiglie con un over65

Al via da oggi l’iniziativa promossa dall’amministrazione Giulioni. In attesa dello screening di massa che coinvolgerà i filottranesi presso il PalaBaldinelli di Osimo (24-25-26 gennaio), la giunta Giulioni ha deciso di mettere a disposizione i saturimetri per le famiglie con almeno una persona dai 65 anni in su. La distribuzione è iniziata oggi, lunedì 18 gennaio. Per il ritiro i cittadini interessati potranno recarsi in una delle farmacie presenti nel territorio comunale.

«Il saturimetro - ricorda il sindaco Lauretta Giulioni – rappresenta un valido strumento salvavita utile da tenere in casa. E’ un dispositivo portatile e non invasivo in grado di misurare la frequenza cardiaca, ma soprattutto la quantità di ossigeno contenuta nel sangue. Si tratta di un presidio in più di cui avvalersi e che non deve però esimere la cittadinanza dall'utilizzo della mascherina, dal rispetto della distanza sociale e dal lavare spesso le mani. La condotta responsabile di ciascuno di noi è fondamentale per il benessere della nostra comunità».

Per ulteriori informazioni sono sempre a disposizione della cittadinanza i servizi sociali del Comune che possono essere contattati ai numeri 071-72278228 o 071-72278225. Inoltre, dopo lo stop per la pandemia, riparte lo sportello di consulenza pedagogica gratuito con Paola Cosolo Marangon, con l’impegno di affiancare i genitori, gli insegnanti e gli educatori nella costruzione di una comunità educante. Per appuntamento è possibile contattare l'associazione Gioia di Vivere.