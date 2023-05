Cade al parco sotto gli occhi della madre e perde conoscenza: bambino di 6 anni al Salesi

FILOTTRANO - Stava giocando con la mamma al parco quando è caduto da un gioco, sbattendo la testa e perdendo conoscenza per alcuni istanti. Paura questa mattina in un parco della città.

La donna ha subito allertato il 118 e si è subito alzata in volo l'eliambulanza. Per fortuna all'arrivo dei soccorritori il bimbo si era già ripreso. Nonostante questo per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale Salesi di Ancona per escludere eventuali complicazioni.