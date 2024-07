Film Siani-Pieraccioni, ciak a casa di un oculista. Arrivato anche Biagio Izzo

ANCONA - C’è anche la casa di un oculista nelle location scelte per girare il film “Io e te dobbiamo parlare” di Siani e Pieraccioni. Ieri la troupe era nell’abitazione di Cesare Mariotti, in via Veneto, dotata anche di giardino. Nel film è la casa di una ragazzina amica della figlia di uno dei protagonisti. I tir dello staff sono stati notati lungo la via già dalle 10 per preparare tutto il necessario. In attesa di vedere al cinema la pellicola emergono altre curiosità.

Alessandro Siani - che è anche il regista - e Leonardo Pieraccioni sono due poliziotti in borghese nel film e si troveranno a risolvere crimini, ma sempre sotto formato commedia. Nel cast, oltre all’attrice Francesca Chillemi, ci sarà Biagio Izzo che è già ad Ancona e martedì ha preso parte alle riprese che sono state fatte dentro Palazzo Jona, in corso Mazzini. Pieraccioni è stato avvistato in piazza San Francesco. Prossime scene al porto turistico di Marina Dorica, per metà luglio. La direzione del porto ha dato indicazioni sulle soste vietate per i giorni delle riprese. E i ciak continuano.