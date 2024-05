Vai al cinema e contribuisci ad aiutare pazienti oncologiche. Ecco come

ANCONA - Il biglietto di un film al cinema per contribuire alla raccolta fondi, che servirà ad inaugurare a breve delle stanze per pazienti oncologiche al Salesi. Un’area comfort dove poter affrontare la degenza in maniera più serena. Ostetricia e Ginecologia sono due reparti uniti e le pazienti oncologiche sono costrette ad essere operate e condividere la stanza con le partorienti, i bambini appena nati e i loro famigliari. Per questo è stato pensato, con il supporto dell’ospedale, la clinica del professore Andrea Ciavattini e l’associazione Loto, una realtà no profit che nasce con il preciso intento di colmare un vuoto informativo e di consapevolezza sul carcinoma dell’ovaio, uno tra i tumori femminili a prognosi più severa e che colpisce ogni anno oltre 5.200 donne in Italia e 250.000 donne nel mondo, di creare un’area tutta per loro. Questa sera sarà proiettato, al cinema Galleria di Ancona, ore 21, il documentario “Nei giardini della mente” di Matteo Balsamo che ha rinunciato ai diritti per la proiezione del documentario. Costo del biglietto 7 euro. È un documentario che ha vinto il Premio Loto odv nell’ultima edizione del festival.

Partner dell’iniziativa l’associazione “Loto odv” e “Cineoff”, che hanno organizzato la proiezione per raccogliere i fondi destinati a creare l’area specifica per le pazienti oncologiche all’interno dell’ospedale Salesi. Si tratta di una "comfort zone" con accoglienza dedicata per le donne che devono affrontare interventi importanti legati alle patologie oncologiche ginecologiche. Due stanze e una zona dove sarà possibile realizzare incontri con famigliari o usufruire di un percorso con lo psicologo. «Abbiamo contribuito in parte alla realizzazione di questa area - spiega Gentilina Recchi, referente Loto per le Marche - provvedendo agli arredi. Le stanze danno sul mare e aiuteranno nell’accoglienza. La nostra missione è dare sostegno alle donne». Tema della serata sarà l’informazione. Il premio Loto è stato istituito per premiare ogni anno un documentario, che si è distinto per capacità informativa e comunicativa all’interno delle opere in concorso nel festival internazionale di cinema indipendente Cineoff. Loto fa dell’informazione il suo punto cardine, proprio perché le patologie ginecologiche sono un tema tabù, su cui manca una reale informazione e un percorso di prevenzione che riduca il rischio di mortalità. Si tratta di patologie silenziose contro le quali va attivata la stessa battaglia che ha reso possibile abbattere il tasso di mortalità del tumore al seno. Il compito è affidato alla ricerca, ma anche a una capillare attività di informazione che deve raggiungere il maggior numero possibile di donne.