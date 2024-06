Abusivo il capannone che alleva polli, sei avvisi di garanzia. Ci sono anche funzionari pubblici

MONTE ROBERTO - Presunte irregolarità autorizzative riguardanti la realizzazione di un allevamento intensivo di polli a Passo Imperatore. La Procura di Ancona ha notificato un avviso di chiusura delle indagini preliminari e un'informazione di garanzia all'imprenditore marchigiano Giovanni Fileni e a cinque funzionari pubblici. A vario titolo, si contesta una contravvenzione prevista dal testo unico in materia di edilizia (l’abuso edilizio) e il concorso in abuso d'ufficio, in merito al via libera alla struttura realizzata nel 2019 e della società Ponte Pio del Gruppo Fileni. L'atto della Procura, che non riguarda le modalità di allevamento dei polli (il capannone è lo stesso finito nell’inchiesta di Report a gennaio dello scorso anno) preannuncia la volontà di chiedere un giudizio: gli indagati potranno depositare memorie, chiedere di essere sentiti per difendersi e sollecitare al pubblico ministero l'eventuale istanza di archiviazione delle accuse. Indagati Giovanni Fileni, in qualità di legale rappresentante, Roberto Ciccioli, dirigente del Dipartimento infrastrutture della Regione Marche per il settore valutazioni e autorizzazioni ambientali, i funzionari regionali Giuseppe Mariani e Fabio Corradetti responsabili del procedimento, Enrico Barcaglioni, responsabile dell'ufficio urbanistica e ambiente del Comune di Monte Roberto, e Marta Mazza dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggi delle Marche.

Per il pm Ruggiero Dicuonzo, gli indagati, in concorso, avrebbero adottato (o beneficiato) atti amministrativi illegittimi per cubatura e autorizzazioni paesaggistiche, con presunto ingiusto profitto patrimoniale alla Ponte Pio. Contestati il permesso di costruire dal Comune, l'autorizzazione paesaggistica, i provvedimenti autorizzatori unici regionali, e i pareri della sovrintendenza che, dal 2019 al 2023, hanno consentito alla società collegata al Gruppo Fileni di «realizzare interventi edili comportanti una volumetria superiore a quella consentita dall'indice fondiario, così da determinare il mutamento di destinazione dello stabilimento avicolo da allevamento industriale ad industria nociva». L'indagine è stata condotta dai carabinieri forestali che hanno fatto degli accertamenti dopo alcuni esposti arrivati. La difesa di Fileni fa sapere che l'inchiesta riguarda una vicenda che, dal punto di vista della giustizia amministrativa, è stata regolarizzata, tanto che le strutture in questione sono aperte e lavorano regolarmente. L’azienda piuttosto sarebbe vittima perché aveva ottenuto tutti i permessi. Ora però la Procura ha contestato questi fatti dal punto di vista penale.