Valori di ammoniaca critici da Fileni, l'azienda replica ai Verdi: «Non esiste un limite di legge»

ANCONA - Riportiamo integralmente il comunicato dell'azienda Fileni in merito alla nota stampa del gruppo Verdi di Ancona per le emissioni di ammoniaca presso lo stabilimento di Ripa Bianca.

In merito alla vostra richiesta di chiarimento riferita alla nota stampa del gruppo Verdi di Ancona, per le emissioni di ammoniaca è importante ricordare che non esiste un limite di legge , né deliberato a livello nazionale né a livello europeo, per i valori di ammoniaca nell’aria. Esiste un’unica indicazione guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che propone, ma non obbliga, il rispetto di un valore medio giornaliero per l’ammoniaca pari a 270 µg/m3, il quale risulta – come rilevato dagli enti preposti – sempre ampiamente rispettato presso l’allevamento di Ripa Bianca , anche nel mese di agosto.

Peraltro, nessuna presenza anormale di emissioni di ammoniaca è stata rilevata dalle Autorità competenti e l’affermazione di rilevanti emissioni di tale sostanza è completamente infondata. Per quanto riguarda la produzione biologica, l’azienda ha da tempo identificato e sviluppato una specifica e distinta linea biologica di prodotti a base di carne di pollo, contraddistinti da un apposito marchio Fileni BIO, completamente diverso da quello classico e autonomamente registrato a livello UE. Anche su questo punto, il Gruppo Fileni, da sempre, opera nella massima correttezza e trasparenza.

Fileni, con oltre 2.000 dipendenti e un indotto di circa 1.500 lavoratori, è da sempre attento al territorio e al rispetto delle leggi vigenti, e ha investito negli anni notevoli risorse per dotare i propri allevamenti delle migliori tecnologie per la purificazione e il ricircolo dell’aria e l’abbattimento delle emissioni, collaborando con partner scientifici e accademici del territorio per sostenere la ricerca e sviluppare soluzioni sempre più innovative volte alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio. In quest’ottica, Fileni ribadisce la sua piena disponibilità a un dialogo aperto con i cittadini e le istituzioni.