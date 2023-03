Il figlio semina il panico al negozio dei genitori, «Datemi i soldi, se chiamate la polizia ci saranno ritorsioni»: Arrestato

ANCONA - Il padre non vuole dargli i soldi, il 25enne crea il caos. E' successo martedì pomeriggio in via Torresi, nel negozio gestito dal genitore. I poliziotti hanno trovato il ragazzo davanti alla porta mentre minacciava padre e madre che erano all'interno. Sbraitando, ha poi colpito la porta a calci.

Ai genitori aveva anche detto che se avessero chiamato la polizia senza dargli i soldi avrebbero avuto gravi ritorsioni. Visto il padre uscire dal negozio, il 25enne ha tentato di colpirlo senza riuscirci grazie all'intervento di un agente, che ha però rimediato caci e gomitate. Già conosciuto dalle forze dell'ordine per reati in materia di droga, danneggiamenti e reti contro la persona, il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Ora è a Montacuto. E' stato anche denunciato per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle Misure di prevenzione. Dai controlli è infatti emerso che non si trattava del primo intervento delle forze dell'ordine per condotte violente verso i genitori.