Picchia la madre nell'auto ferma al distributore, un passante lo vede e chiama la polizia

ANCONA - Picchia una nell'auto ferma a un distributore della cameranense. Un passante vede tutto e chiama la polizia. E' successo venerdì notte. Le volanti hanno ricostruito che ad alzare le mani è stato un 37enne nei confronti della madre 60enne, quest'ultima trovata con il volto tumeftto. All'arrivo degli agenti, l'uomo ha iniziato a inveire anche contro di loro.

Secondo quanto ricostruito, non era la prima violenaza subita dalla donna da parte del figlio, ma non aveva mai voluto segnalare gli episodi. L'uomo è stato ora denunciato per maltratamenti in famiglia.