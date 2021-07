Tragica scomparsa, morto a 6 anni il figlio di mister Ciampelli

Grave lutto per il tecnico del Porto d'Ascoli ed ex allenatore dorico Davide Ciampelli. Oggi pomeriggio è scomparso tragicamente il figlio di sei anni. Il piccolo sarebbe morto oggi nella piscina di un centro estivo in Altotevere, in provincia di Perugia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le cause della morte sono ancora in fase di accertamento.

La notizia ha gettato nello sconforto il mondo del calcio. L'Asd calcio Ateltico Ascoli scrive su Facebook una nota commossa: «La società e tutti i suoi componenti esprimono le più sentite condoglianze e un grande abbraccio alla famiglia per questo profondo momento di lutto». Anche la società di calcio dell'Ancona si stringe nel cordoglio «La società partecipa commossa e attonita al pronfondo dolore che ha colpito improvvisamente mister Davide Ciampelli per la tragica scomparsa del piccolo Gianmaria. Porgiamo le più sincere condoglianze stringendo lui e i suoi cari in un fortissimo abbraccio». Solo il mese scorso il mister aveva festeggiato con la moglie Mariasole e il fratellino Michelangelo la promozione in serie D.