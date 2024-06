Insulti e minacce di morte alla madre. Scatta il braccialetto elettronico: dovrà starle ad almeno 1 chilometro

ANCONA - allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ed applicazione del braccialetto elettronico. E' questo il provvedimento emesso nei confronti di un giovane di 28 anni, accusato di maltrattamenti aggravati in famiglia ai danni della madre convivente. L’Autorità Giudiziaria ha imposto al 28enne di mantenere una distanza di almeno 1 chilometro dalla madre e di indossare un braccialetto elettronico per monitorare i suoi movimenti. Qualora dovesse incontrare la madre per caso, il giovane dovrà immediatamente allontanarsi per evitare qualsiasi contatto personale o visivo, senza seguirla o rivolgerle la parola.

Secondo quanto appreso dagli investigatori della Squadra Mobile di Ancona durante le indagini preliminari, il 28enne avrebbe maltrattato abitualmente la madre dal 2019, insultandola e minacciandola di morte. Le prove raccolte hanno portato il GIP a decidere per l’applicazione della misura cautelare, richiesta dalla Procura della Repubblica di Ancona. Nel pomeriggio dell'8 giugno scorso, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito l’ordinanza raggiungendo il giovane sul luogo di lavoro.