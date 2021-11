La figlia resta incinta, va a cercare il ragazzo con l'ascia da boscaiolo: arrestato

CORRIDONIA - Sua figlia resta incinta a 19 anni, lui aspetta il fidanzato fuori dal luogo di lavoro con una scure da boscaiolo. In manette, ieri, è finito un 49enne macedone residente nel maceratese.

I carabinieri lo hanno trovato, dopo la segnalazione della titolare dell’azienda, davanti alla ditta in cui lavora il “genero” indesiderato. Il padre della ragazza, secondo le ricostruzioni, stava aspettando l’operaio con aria minacciosa e in macchina è stata trovata una scure da boscaiolo acquistata poche ore prima. L’uomo è stato arrestato con le accuse di atti persecutori e si trova a Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida.