Aggredisce i genitori perché vuole i soldi per comprare la droga: ammonita per violenza domestica

ANCONA- Aggredisce i genitori al fine di ottenere i soldi per comprare la droga, figlia ammonita per violenza domestica. La donna, 50enne italiana che vive in casa con il padre e la madre, ha posto in essere in essere una serie di condotte reiterate di violenza fisica e psicologica nei confronti dei suoi genitori. Nonostante l’intervento dei poliziotti in più occasioni, i due anziani non hanno mai voluto denunciare la figlia. Dopo l’ennesima lite familiare, gli agenti hanno trasmesso la documentazione alla Divisione Anticrimine, che ha approfondito la vicenda d’ufficio, ricostruendo le diverse e molte circostanze in cui le forze dell’ordine erano già intervenute in quell’abitazione per fatti analoghi.

Al termine dell’attività istruttoria, il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso il provvedimento dell’ammonimento, intimando alla donna di interrompere ogni condotta lesiva nei riguardi dei suoi genitori. Il provvedimento è stato notificato in queste ore. «Ribadiamo a tutti coloro che possono essere vittime di violenza, che non sono soli- afferma il questore Capocasa-. In caso di disagio chiamare il numero della Rete Nazionale Antiviolenza 1522 e in caso di pericolo chiamare sempre il 112. Aiutateci ad aiutarvi».