Furbetti di San Ciriaco, commercianti nei guai: uno viene denunciato e l'altro rischia 25mila euro di multa

ANCONA - Merce contraffatta o pericolosa, oltre alla mancata emissione della documentazione fiscale. E' quanto scoperto dai finanzieri in occasione della tradizionale fiera di San Ciriaco. La Guardia di Finanza ha impegnato più di trenta militari per i controlli sulla regolarità della merce in vendita presso gli stand e sul previsto rilascio dello scontrino fiscale.

I militari hanno scoperto dieci mancate emissioni della documentazione fiscale, con sanzione minima in forma ridotta pari a 166 euro ciascuna, e due commercianti che avevano esposto per la vendita un centinaio di prodotti irregolari, non conformi alla normativa prevista dal codice del consumo o riportanti marchi contraffatti. Nello specifico, in uno stand sono stati trovati 70 prodotti elettronici tra cui casse wireless, power bank, carica batterie per smartphone, auricolari, cuffie e microfoni, privi delle informazioni minime obbligatorie sull’etichetta, come l’indicazione della provenienza/origine della merce, la composizione dei materiali utilizzati e le indicazioni in lingua italiana. Gli articoli, potenzialmente pericolosi per gli acquirenti, sono stati sequestrati ed il responsabile è stato segnalato alla locale Camera di Commercio. Per lui è prevista la sanzione da 516 a 25.000 euro. Nel corso di controlli, è stato individuato un altro commerciante che aveva in vendita 40 capi di abbigliamento per bambini ritenuti contraffatti, riportanti abusivamente delle immagini e dei loghi registrati. Pure in questo caso la merce è stata sequestrata e il titolare denunciato per il reato di vendita di merce contraffatta.