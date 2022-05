Torna la fiera, gli abusivi anche: scattano i primi sequestri

ANCONA - Polizia Locale impegnata nella fiera di San Ciriaco. Ieri erano state impiegate 55 unità per la kermesse. Tre i venditori abusivi individuati, ai quali è stata sequestrata tutta la merce. L'attività di controllo è proseguita anche oggi con la presenza lungo il percorso della fiera di 70 agenti che, oltre a verificare lo svolgimento della manifestazione, hanno anche presidiato gli incroci e i punti più delicati per la viabilità come quello tra via Giannelli e il Viale della Vittoria.

«Dopo due anni di fermo, la fiera ha dimostrato di riprendere appieno le attività tanto che nella giornata di ieri l'afflusso è stato consistente – spiega la comandante Polizia Locale Ancona, Liliana Rovaldi - Nonostante ciò, la viabilità è fluita regolarmente. Da questo abbiamo compreso che i suggerimenti che abbiamo dato nei giorni scorsi, invitando i visitatori della manifestazione ad utilizzare i bus navetta e i parcheggi periferici e scambiatori, hanno sortito l'effetto voluto».