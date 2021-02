La pandemia non fa sconti, salta ancora la Fiera di San Ciriaco: «Il bando non ci sarà»

L’emergenza Coronavirus non fa sconto e la Fiera di San Ciriaco salta per il secondo anno consecutivo. La comunicazione, ufficiale, è sul sito del Comune di Ancona

“Come disposto dalla Giunta nella seduta del 2/2/2021 (comunicazione prot. 337292/55), tenuto conto del permanere dello stato di emergenza da pandemia COVID-19 fino a tutto aprile 2021, si informa che le edizioni 2021 di “Giardino in fiore” e “Fiera di San Ciriaco” sono sospese, pertanto per quanto riguarda nello specifico la fiera patronale non sarà emanato il bando per la partecipazione e non dovranno essere presentate le relative domande” si legge nell’avviso.