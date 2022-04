Clochard e bivacchi, controlli della polizia al Porto e alla Cittadella: un denunciato

ANCONA - Clochard alla fiera della pesca, controllati due cittadini polacchi. Si tratta di un 31enne e di un 42enne, entrambi gravati da un provvedimento di allontanamento emesso dal questore nelle scorse settimane, i cui termini non sono ancora decorsi.

Il più anziano dei due, inoltre, ha a suo carico un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Ancona per la durata di 3 anni. Per questo motivo è stato denunciato. Stessi controlli sono stati effettuati nella zona del parco della Cittadella, dove nei giorni scorsi era stato segnalato un cittadino nordafricano che avrebbe costruito un rifugio di fortuna. In seguito ad una perlustrazione delle mura del parco, tuttavia, non è stata accertata la presenza di alcun bivacco. Le pattuglie continueranno a monitorare la zona.