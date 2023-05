Raffica di malori in zona fiera, quattro interventi in poche ore: soccorsa anche una donna incinta

ANCONA - Quattro malori in poche ore e tutti avvenuti in zona fiera, tra corso Garibaldi e viale della Vittoria, dove si sta tenendo la festa del patrono con oltre 400 bancarelle. Tra ieri sera e questa mattina è sfrecciata la sirena della Croce Gialla che ha effettuato gli interventi con il 118. Il primo ha riguardato una ragazza colta da malore in piazza Diaz. Poi è stato soccorso al monumento dei Caduti un 75enne caduto che aveva una ferita in viso. In viale della Vittoria, davanti al bar Diana, una donna incinta di 45 anni ha avuto dei dolori ed è stata portata in pronto soccorso al Salesi dove la attendevano già per dei controlli. All’alba di oggi soccorso un 49enne in corso Garibaldi per un dolore al petto. È stato portato al pronto soccorso di Torrette. A dare l’allarme è stato un vigilante della fiera che lo ha visto cadere a terra.