Ad Ancona la nuova fiction con Raoul Bova, la troupe è arrivata al Passetto

ANCONA - Ci siamo, la troupe per la nuova fiction con protagonista Raoul Bova è arrivata in città questa mattina. Il parcheggio davanti al Monumento dei Caduti, al Passetto, è stato riservato ai mezzi pesanti che serviranno per l’allestimento delle riprese. Almeno una decina tra tir e camper hanno preso posto prima di mezzogiorno. Sul posto la polizia locale.

L'arrivo della troupe di Raoul Bova al Passetto | IL VIDEO

I primi cittadini curiosi si sono avvicinati chiedendo notizie di Raoul Bova. Non è detto che l’attore sarà presente già da oggi. L’attesa per il suo arrivo però è tanta. Le prime riprese inizieranno nel pomeriggio, in spiaggia, sotto l’ascensore. I grottaroli lasceranno le grotte aperte.