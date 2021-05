Giornata mondiale della fibromialgia, il Comune di Falconara illuminerà di viola il Centro Pergoli

Anche il Comune di Falconara aderisce alla Giornata mondiale della fibromialgia e nella serata di oggi, 12 maggio, illuminerà di viola la facciata del Centro Pergoli. La Giunta ha infatti accolto le richieste dell’Associazione Fibromialgia Italia e del Comitato Fibromialgici Uniti.

La fibromialgia è una malattia reumatica che colpisce l’apparato muscolo tendineo, caratterizzata da dolore cronico e diminuzione della soglia del dolore. Dal 1992 è riconosciuta come patologia invalidante dall’Organizzazione mondiale della sanità e anche la Regione Marche, con una legge regionale del 2017, ne promuove la prevenzione, la diagnosi e la cura. Per la Giornata mondiale della fibromialgia, celebrata in tutta Italia dal 2019, è stata scelta la data del 12 maggio in ricordo dell’infermiera britannica Florence Nightingale (nata il 12 maggio 1820), affetta da questa patologia.

Illuminare un edificio simbolo di ogni città, illuminando metaforicamente la strada della ricerca ed esporre il poster dedicato ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza affinché prenda consapevolezza riguardo la fibromialgia, sindrome cronica e invalidante che colpisce dal 2 al 5 per cento della popolazione italiana.