Incendio nell'appartamento: paura in pieno centro

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte nel rogo

Incendio in un appartamento nel centro di Ancona. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18,45 circa in via Cialdini per l'incendio di un appartamento al piano terra.

Le fiamme sono state domate e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'ambiente ma l'appartamento risulta inagibile. Per fortuna non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche i vigili urbani. Le cause dell'incendio sono tutt'ora in fase di accertamento.