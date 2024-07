Garage a fuoco nella notte, evacuato un palazzo: residenti intossicati portati in ospedale

ANCONA - Un incendio è scoppiato nella notte in via Flavia ed è stato necessario far evacuare il palazzo. Le fiamme sono partite da un garage sottostante, poco dopo le 3, dove era parcheggiata un’auto. In pochi minuti il fuoco si è propagato raggiungendo la palazzina che si è riempita di fumo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno azionato gli idranti è fatto evacuare l’immobile. I pompieri hanno aiutato uno ad uno gli occupanti ad uscire, con l’ausilio dei respiratori, e a raggiungere l’esterno delle loro abitazioni perché l’aria era irrespirabile. Alcuni condomini sono stati portati in ospedale per un principio di intossicazione. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.