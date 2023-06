Un giro di banconote false e le frodi carosello. Encomi ai finanzieri che si sono distinti in indagini importanti. Ecco chi sono

ANCONA – Sei operazioni che hanno permesso di tutelare i cittadini da una parte e assicurare alla giustizia dei criminali dall'altra. Tre hanno riguardato la provincia dorica. La festa della guardia di finanza, che ha celebrato i 249 anni della fondazione del corpo, ha portato anche alla consegna di encomi per i militari che si sono distinti in particolari indagini. I riconoscimenti sono stati consegnati oggi, al termine della cerimonia che si è tenuta in piazza del Plebiscito alla presenza di autorità civili e miliari. Prima della consegna la ricorrenza si è aperta con i saluti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sono stati letti al pubblico presente. Il presidente ha definito importante il contrasto all'evasione fiscale perché «è il brodo in cui prospera la criminalità organizzata». Letti anche i saluti e il messaggio del comandante generale Andrea De Gennaro. Il comandate regionale Alessandro Barbera ha sottolineato l'impegno al contrasto dell'evasione fiscale e della criminalità economico finanziaria. «Il lavoro sommerso, la contraffazione del made in Itali – ha osservato – sono tra i fenomeni più gravi. Il Covid ha esposto le imprese a tante difficoltà e c'è il rischio che le attività poi vengano rilevate dalla criminalità. Massima attenzione ai fondi del Pnrr». Il comandate Fabrizio Cuneo ha evidenziato il ruolo strategico che svolge il corpo in un contesto socio ed economico in continua evoluzione.

ENCOMI. Truffe per il superbonus edilizio, le frodi carosello, le banconote false dal Medio Oriente, il reddito di cittadinanza percepito senza averne i titoli, un commercio di diamanti venduti ad un prezzo superiore rispetto al valore e società fantasma. Sono le operazioni che hanno portato i finanzieri di tutta la regione a ricevere gli encomi. Per la provincia di Ancona gli encomi sono sttai questi. L'operazione “Black Wall”, che ha visto attiva la compagnia di Jesi, ha dato encomi ai finanzieri Giorgio Ferro, Fabrizio Gile' e Francesco Piccirillo. I militari hanno eseguito una complessa attività a contrasto delle frodi carosello all'Iva nel settore del commercio di prodotti elettronici. Otto le persone denunciate, per l’emissione e l’utilizzo di oltre 30 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti, per autoriciclaggio e per reimpiego dei proventi illeciti. Sequestrati beni per circa 1,5 milioni di euro.

A Falconara, per l'operazione “Telegram” encomio a Francesco Rizzi, Raffaele Totaro e Luca Bosco. I militari hanno individuato e oscurato 17 canali attivi su Telegram dove anonimi cyber-criminali commercializzavano banconote false di vario taglio e valuta. Gli annunci garantivano l’altissima qualità delle banconote, prodotte mediante l’utilizzo di carta di puro cotone, filigrana, ologrammi metallici e striscia di sicurezza, in grado di ingannare qualsiasi strumento elettronico utilizzato per accertarne l’autenticità. La stazione navale di Ancona, per l'operazione “Pescatori di reddito”, ha visto ricevere l'encomio a Giuseppe Casamassima, Vito Laforgia, Giampiero Picaro, Arturo Improta, Antonio Quaranta. I finanzieri hanno eseguito una complessa attività a contrasto dell’illecita percezione del reddito di cittadinanza da parte di personale operante nel settore della pesca. Eseguiti 300 controlli. L'attività si era conclusa con la denuncia all’autorità giudiziaria di 17 soggetti per aver indebitamente richiesto o percepito contributi non spettanti per oltre 110mila euro.

Questi gli encomi fuori provincia. Ad Ascoli Piceno, per l'operazione “Vento dell’Est” riconoscimenti a Rosario Mastrodomenico, Vincenzo Leonetti che hanno eseguito una complessa attività investigativa che ha consentito di accertare la fittizia residenza in un paese estero di una società avente, di fatto, una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con la conseguente sottrazione a tassazione di una base imponibile per oltre 115 milioni di euro e di IVA per oltre 850 mila euro.

A Camerino operazione “110% Plus”. Encomi per Elia Mascolo, Stefano Rocchi, Filomena Bevilacqua e Carlo Morichelli. Hanno eseguito una delicata attività d’indagine che consentiva di disarticolare un sodalizio criminale dedito al riciclaggio dei proventi illeciti, frutto delle truffe legate alla indebita percezione del superbonus 110%.

L’attività si è conclusa con l’esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare nonché con il sequestro preventivo di beni per oltre 4,2 milioni di euro.A Fano operazione “Diamanti”. Encomio per Francesco Rizzo, Angelo Esposito e Dario Guido. Hanno eseguito una complessa attività di polizia giudiziaria che ha permesso di troncare una truffa perpetrata da una banca ai danni di 108 risparmiatori/clienti per 2,5 milioni di euro. La banca si sarebbe posta quale intermediario di una società di capitali operante nel settore della commercializzazione di pietre preziose, procurandosi l’ingiusto profitto derivante dalla stipula di contratti di acquisto di diamanti da parte dei clienti, ad un prezzo notevolmente superiore al reale valore delle pietre. L’attività si è conclusa con la denuncia di 16 persone per truffa aggravata, corruzione tra i privati ed autoriciclaggio. A Macerata operazione “China Style”. Encomio per Giuseppe Perrone, Augusto Soccionovo, Pietro Mastrapasqua e Giampaolo Peppoloni. Hanno eseguito una attività a contrasto del cosiddetto fenomeno delle imprese “apri e chiudi” nel settore del confezionamento di prodotti tessili, che ha consentito di individuare una complessa frode posta in essere da soggetti di etnia straniera che, attraverso il sistematico formale turn-over di ditte individuali intestate a prestanomi, hanno omesso l’adempimento degli obblighi fiscali dovuti. Le indagini si erano concluse con la denuncia di 19 persone, responsabili, a vario titolo,di reati fiscali e di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Le indagini hanno portato alla individuazione di 25 evasori totali.