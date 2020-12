Festività: controlli intensificati tra Ancona e Macerata

Dopo le riunioni dei rispettivi comitati provinciali dell'ordine e della sicurezza pubblica si è deciso di intensificare i controlli nelle zone di Ancona e Macerata. Per quanto riguarda gli spostamenti, ad Ancona, oltre ad intensificare i controlli sulle strade, fino al 7 gennaio la polizia ferroviaria potenzierà la sorveglianza sia nelle stazioni che a bordo dei treni. Al porto di Ancona, che sarà interessato da un transito di passeggeri notevolmente ridotto rispetto al 2019, verrà distribuito ai passeggeri (9mila stimati) materiale informativo in varie lingue sui protocolli di sicurezza Covid vigenti in Italia. Anche a Macerata al termine della riunione, in modalità da remoto, della Prefettura si sono programmati maggiori controlli durante le festività natalizie e di fine anno.

Le forze di polizia, in collaborazione con le polizie locali e provinciali, sono state nuovamente sollecitate al controllo di tutte quelle zone interessate da una potenziale concentrazione di persone: vie, piazze strade, centri commerciali, parchi commerciali. È stata infine prevista un'intensificazione dei servizi di controllo sulle principali arterie di traffico e sui vari nodi delle reti di trasporto potenzialmente interessate da maggiori spostamenti.