Feste universitarie borderline: controlli più intensi nel centro storico

Quanto avvenuto nelle ultime serate caratterizzate dalle feste universitarie in piazza del Papa ha mandato su tutte le furie diversi residenti del centro storico anconetano. In alcuni casi, addirittura, ci si è trovati di fronte ad alcuni giovanissimi che in preda ai fumi dell’alcol sono arrivati ad arrampicarsi sulla statua di Clemente XII suscitando l’indignazione dei presenti. A questo proposito il Questore Cesare Capocasa ha annunciato l’intensificarsi dei controlli in tutto il centro storico soprattutto il mercoledì e il venerdì in concomitanza di questi eventi.

Allo stesso modo le autorità hanno già provveduto ad allertare sia l’Università Politecnica delle Marche sia le varie organizzazioni studentesche invitando a sensibilizzare gli studenti, compresi gli Erasmus.