Festa dell'uva, diverse multe per guida in stato di ebbrezza

CUPRAMONTANA - Festa dell'uva di Cupramontana, nessun episodio di disordine pubblico ma diverse sanzioni per ubrachezza da parte dei carabinieri di Fabriano. Un fabrianese di 45 anni aveva un tasso alcolemico quasi vicino a due grammi sul litro, per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, la patente ritirata e l'auto sequestrata. Un neopatentato, che secondo la legge avrebbe dovuto avere un tasso alcolemico pari a zero, è stato scoperto con un valore di poco inferiore a 0,5 g sul litro: è stato sanzionato con una multa da 168 euro.

All'interno della festa, invece, una ragazza di 22 anni di Ancona e un venticinquenne dell'Anconetano sono stati denunciato per ubriachezza molesta, entrambi una sanzione da 102 euro l'una. I cani antidroga hanno poi rinvenuto quattro grammi di hashish che sono stati ritrovati a terra ed erano stati gettati poco prima da ignoti di cui sono in corso indagini.