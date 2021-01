Festino privato in appartamento, i carabinieri trovano 12 ragazzi: 8 sono minorenni

In barba alle norme imposte dal governo per contenere la pandemia, si erano ritrovati in un appartamento di Castelplanio dove avevano organizzato un vero e proprio festivo privato. Purtroppo per loro il troppo rumore ha insospettito i carabinieri, che sono intervenuti ed hanno bloccato il party. Ora 12 ragazzi, di cui 8 minorenni, sono finiti nei guai.

Il fatto

L'intervento dei militari è scattato intorno la mezzanotte di ieri (sabato). Dopo essere entrati in casa i militari hanno trovato 12 giovani, di cui 8 minorenni, intenti a fare festa e bere alcolici, tutto questo nonostante le restrizioni imposte dal governo per contenere l'emergenza sanitaria. Due di loro nascondevano due spinelli di marijuana e per questo sono stati segnalati alla Prefettura di Ancona. Sul posto è dovuta intervenire anche un'ambulanza del 118 per trasportare un minorenne in ospedale perchè in forte stato di ebrezza alcolica. Al termine degli accertamenti i minori sono stati affidati ai loro genitori, mentre tutti e 12 i ragazzi che hanno partecipato alla festa sono stati multati per aver violato le normative vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19.