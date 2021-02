Festa privata in un ex circolo, dentro 15 ragazzi senza mascherina: arrivano i carabinieri

Ad intervenire i militari del Norm che, con l'ausilio della polizia, li hanno identificati e poi multati per non aver rispettato le normative vigenti contro l'avanzare della pandemia

ANCONA - Hanno pensato bene di passare il sabato sera in un ex circolo di Brecce Bianche, festeggiando con drink e bella musica l'assunzione a tempo indeterminato di uno di loro. Una serata come tante se non fosse che il gruppo, 15 ragazzi tra i 25 ed i 30 anni, ha deciso di organizzarla durante la pandemia, violando le normative vigenti. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, intorno le 22.30, in un locale ormai in disuso.

Ad intervenire, a seguito di una segnalazione di un residente, sono stati i carabinieri del Norm che, con l'ausilio della polizia, hanno identificato i 15 giovani. I militari hanno subito bloccato la festicciola e per il gruppo sono scattate le sanzioni. Come se non bastasse infatti, oltre a violare il coprifuoco ed aver creato vari assembramenti, i ragazzi non avevano la mascherina.