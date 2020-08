Quarant'anni di attività, grande festa per il gruppo storico di Corinaldo

Inizio in piazza del Cassero, luogo principale, dove esibizioni e spettacoli vengono realizzati da tanti anni in occasione della "Contesa del Pozzo della Polenta", simbolicamente nel tardo pomeriggio è stata scoperto una targa monumentale in pietra, a ricordo perenne delle nostre attività, tradizioni, un "testimone di pietra" dedicato a tutti i giovani corinaldesi, che nel corso dei decenni si sono impegnati nella nostra Comunità. Ricordata l'importanza sociale e culturale del gruppo Combusta Revixi, che oltre ad accompagnare eventi e manifestazioni cittadine, grazie alle decine di esibizioni e spettacoli realizzati ogni anno, in Italia e all'estero: un importante "biglietto da visita" per la Città di Corinaldo. A seguire non è mancato lo spazio all'enogastronomia e musica, in piazza San Pietro, dove cittadini e turisti hanno potuto gustare le pietanze della taverna del cedro e ascoltare il concerto della band "Secondo Tempo", il tutto rispettando le norme anti-covid in vigore.

"Siamo molto soddisfatti di questa manifestazione, soprattutto perché impensabile da realizzare solo fino a qualche settimana fa, un evento che abbiamo fortemente desiderato e voluto; è stata una serata nel segno dell'amicizia, della tradizione, ben riuscita, nonostante tutte le precauzioni e controlli che per forza di cose abbiamo dovuto prevedere e affrontare - si legge in u comunicato stampa - Un Enorme Grazie, a tutte la autorità intervenute, ai ragazzi e familiari che ci hanno aiutato e a tutti i cittadini e turisti, che sono venuti a trascorrere qualche ora in serenità insieme a noi". La cerimonia della scopertura della targa è avvenuta alla presenza del Presidente del consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, del sindaco di Corinaldo Matteo Principi, dell'assesore alla Cultura Giorgia Fabri, del vice presidente del Club dei borghi più belli d'Italia nonchè Vice presidente della Proloco Livio Scattolini, del Presidente dell'associazione Pozzo della polenta Federico Genga. S fare gli onori di casa è stata giustamente la Presidente del "Combusta Revixi" Lorenza Giacomelli, insieme a tutti gli appartenenti del gruppo storico.