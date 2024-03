Mimosa “green” al semaforo della frazione. Nella notte spuntano cartelli di auguri per le donne

ANCONA - Mimose disegnate e attaccate su dei cartelli bianchi, al semaforo di Sappanico. Ne sono state appese diverse, una versione “green” per non strappare alla natura il mazzetto vero. A realizzarle è stata l’associazione Anti Degrado, per tenere alta l’attenzione anche nei luoghi lontani dal centro e che attendono una riqualificazione. Nella notte i cartelli sono stati appesi in modo che questa mattina, i residenti che si sono trovati a passare a Sappanico o anche chi è ha dovuto raggiungere la frazione, hanno trovato le mimose in bella vista e con la scritta “buon 8 marzo”. «La riqualificazione dei luoghi passa anche x questi gesti - ha detto Fabio Mecarelli, presidente dell’associazione. Sono stati aiutati dalla mia compagna che ha avuto l’idea. Un omaggio a tutte le donne affinché cessino le violenze contro di loro». Non sono nuove le iniziative da parte dell'associazione per valorizzare le frazioni chiedendo più attenzione al Comune e a chi amministra. A Natale compare l'albero della speranza, poi c'è la Befana che va a portare dolci ai bambini, anche la Pasqua riserverà sorprese. Combattere il degrado e l'abbandono, come ha voluto il precedente presudente dell'associazione, Paolo Baggetta, venuto poi a mancare. Le iniziative dell'associazione sono anche in suo nome.