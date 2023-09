Festa dell'Uva, guida con un tasso alcolemico di 1,3 grammi sul litro: patente ritirata e denuncia

FABRIANO- Festa dell’Uva, un cinquantenne trovato alla guida ubriaco e un giovane sorpreso con uno spinello. Weekend di controlli per i carabinieri della Compagnia di Fabriano che, insieme ai colleghi delle altre stazioni, hanno effettuato un servizio straordinario del territorio in occasione della Festa dell'Uva, che si è svolta lo scorso fine settimana a Cerreto d'Esi. In un vicolo della cittadina un ventenne è stato sorpreso mentre si accendeva uno spinello di marijuana. Il ragazzo è stato segnalato come assuntore alla prefettura e lo spinello sequestrato dai militari della Stazione locale. Sempre in tarda serata un cinquantenne di Fabriano in auto è stato fermato a Cerreto d’Esi per un controllo. Sottoposto ad alcol test, l'etilometro ha dato un tasso alcolemico superiore a 1,3 grammi sul litro. Per il cinquantenne è scattato il ritiro della patente, mentre l'auto è stata affidata al proprietario. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato.

A Fabriano, invece, nei giorni scorsi in via Dante si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un venticinquenne del posto. Il Radiomobile ha disposto accertamenti all'ospedale Profili, il giovane alla guida dell’auto è stato quindi sottoposto a prelievo dei liquidi biologici.Il ragazzo è risultato postivo alle anfetamine, di conseguenza sono scattati il ritiro della patente, il sequestro dell’auto e un’elevata sanzione amministrativa. Il 25enne è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti.