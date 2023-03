Festa della donna salata per due venditori abusivi di mimose: 5mila euro di multa e 267 mazzi di fiori sequestrati

ANCONA- Festa della donna salata per due venditori ambulanti scoperti dalla Guardia di Finanza di Ancona a vendere abusivamente mimose. I finanzieri della Compagnia di Pronto Impiego hanno sequestrato 267 mazzetti di fiori. I rametti di mimosa erano ben confezionati e posti in vendita su bancarelle improvvisate ad un prezzo compreso tra i 4 ed i 6 euro ciascuno. I due venditori ambulanti, fermati nelle vie del centro di Ancona e in zona Baraccola, erano completamente sprovvisti di autorizzazioni e licenze imposte dalla Legge Regionale. I venditori ambulanti, entrambi italiani, oltre ad aver perso la merce e il profitto di circa 1.300 euro che sarebbe derivato dalla vendita abusiva dovranno pagare anche una multa di 5mila euro.