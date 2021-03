Festa abusiva al campo da tennis: multati sei giovani

Stavano organizzando una festa con tanto di musica a tutto volume sparata all'interno di un campo da tennis coperto, nella zona delle Saline. Sei ragazzi, tutti di Senigallia, sono finiti nei guai, scoperti ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato di polizia di Senigallia. I giovani sono stati identificati e multati per violazione della normativa anti Covid con una sanzione di 400 euro a persona. Intervenuto sul posto anche il personale del Comune che si riserverà di valutare se procedere legalmente o meno nei confronti dei sei vista l'illecita introduzione all’interno del complesso sportivo.

Sempre ieri pomeriggio, nella zona Viviere Verde, gli agenti hanno scoperto due persone che si aggiravano tra le abitazioni con fare sospetto. Anche per loro è scattata la multa per aver violato la zona rossa in quanto risultavano provenire da fuori provincia. Non è chiaro il motivo per cui si trovassero in città.