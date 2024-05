Placcata in bagno per baciarla alla festa aziendale e molestie in ufficio: collega a processo

SENIGALLIA - Era diventata il suo chiodo fisso e anche se era più grande di lei di 30 anni ci avrebbe provato di continuo con un corteggiamento andato oltre il consentito. La seguiva ovunque, faceva apprezzamenti spinti e a sfondo sessuale, battute esagerate ed infine avrebbe provato a strapparle anche un bacio bloccandola in bagno durante una festa aziendale. Con l’accusa di tentata violenza sessuale e molestie continuate un 56enne, dipendente di una multinazionale con sede a Senigallia, andrà a processo davanti al collegio penale. Il dibattimento si aprirà il prossimo 10 ottobre. L’uomo, che fa il centralinista, ieri è stato rinviato a giudizio dalla giudice Francesca De Palma nel corso dell’udienza preliminare. A portarlo in tribunale è stata la denuncia fatta da una 22enne, di Senigallia, impiegata nella stessa azienda, a marzo del 2023. Alla festa aziendale l’imputato, difeso dall’avvocato Nicola Peverelli del foro di Pesaro, l’avrebbe abbracciata e stretta a sé in bagno per baciarla contro la sua volontà. Al lavoro l’avrebbe seguita ovunque con frasi sibilline e avance spinte non gradite. Tre mesi di calvario per la giovane impiegata, parte civile con l’avvocato Domenico Liso del foro di Ancona. A renderle la vita difficile al lavoro sarebbe stato un centralinista, originario del Lazio ma residente nel senigalliese. L’episodio in cui la giovane è stata stretta in un abbraccio nel tentativo di baciarla in bocca risale a metà dicembre del 2022.

C’era la cena aziendale per gli auguri di Natale, alla Rotonda di Senigallia. Il 56enne avrebbe versato addosso alla ragazza prima un cocktail poi una bottiglia d’acqua. La giovane era andata in bagno per sistemarsi e lì l’ha raggiunta il collega che con la forza voleva baciarla. Stando alle accuse le avrebbe anche detto: «Mi piacciono le donne bagnate». Nei mesi successi, al lavoro, l’avrebbe molestata più volte seguendola ovunque, con apprezzamenti spinti e saluti sibillini quali «ciao bella, ciao tesoro, viene qua al sole con me che stai calda». Un atteggiamento andato avanti fino a fine febbraio 2023. A marzo dello stesso anno la denuncia della 22enne. L’imputato rigetta le accuse e dimostrerà la sua innocenza nel corso del processo.