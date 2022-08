Arrivano i turisti ma a Ferragosto la città è un deserto: giù le serrande di negozi e locali

ANCONA - «Why are the shops closed?» oppure «The city is beautiful but empty». Sono centinaia i turisti che da ieri mattina hanno preso d'assalto il capoluogo dorico. C'è chi si chiede perchè i negozi siano chiusi e chi invece, oltre a tessere le lodi della città, si domanda dove siano tutti gli anconetani.

Serrande abbassate per le ferie estive e negozianti che hanno scelto di chiudere per contrastare il caro bollette. La città durante questi giorni sembra una gigantesca cattedrale nel deserto. Un biglietto da visita per i croceristi che fa storcere il naso. Poche, anzi pochissime, le attività che hanno scelto di tenere aperto. Un vero peccato se si pensa all'entusiasmo dei turisti provenienti da tutto il mondo: «Ci sono dei paesaggi bellissimi - ci racconta un viaggiatore britannico - Ancona è una città molto bella. Non è la prima volta che vengo ed ho sempre le stesse sensazioni positive». Tra i punti di interesse più apprezzati dai turisti ci sono piazza del Plebiscito, la fontana del Calamo ed il monumento ai Caduti al Passetto. «Abbiamo trovato tutti i negozi chiusi - afferma un altro turista - ed abbiamo approfittato per fare una passeggiata con la famiglia. C'è bel tempo ed è un piacere camminare in questa città»